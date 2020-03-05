Айнтрахт Ф
2:0
Вердер
04.03.2020, FT

Кубок Германии. Байер и Айнтрахт вышли в полуфинал

Стали известны все полуфиналисты Кубка Германии

  • 05.03.2020 00:08
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Кубок Германии. Байер и Айнтрахт вышли в полуфинал
© twitter.com/bayer04_en

Сегодня состоялись последние два четвертьфинала Кубка Германии. Путевки в полуфинал завоевали «Байер» и «Айнтрахт».

«Байер» - «Унион Берлин» - 3:1
Голы: 0:1 – 39 Ингвартсен, 1:1 – 72 Бельараби, 2:1 – 86 Арангис, 3:1 – 90 Диаби.

«Байер» – Градецки, Тапсоба, Та (Диаби, 46), Бендер, Синкгравен, Арангис, Амири (Вайзер, 46), Хавертц, Демирбай, Бэйли (Бельараби, 70), Аларио.

«Унион Берлин» – Гикевич, Ленц, Рюэрсон, Фридрих, Паренсен, Андрих, Премель (Кроос, 82), Бюльтер (Триммель, 73), Шлоттербек, Уджа (Андерссон, 70), Ингвартсен.
Предупреждения: Та (44), Паренсен (48), Арангис (55), Ленц (61), Диаби (70), Гикевич (90), Аларио (90).

Удаление: Ленц (71).

«Айнтрахт» - «Вердер» - 2:0
Голы: 1:0 – 45, пенальти Андре Силва, 2:0 – 60 Камада.

«Айнтрахт» Ф – Трапп, Абраам, Туре, Хинтереггер, Чендлер (да Кошта, 77), Камада (Кор, 82), Костич, Ильзанкер, Соу, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 90).

«Вердер» – Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Аугустинссон (Вольтемаде, 90), Битенкур (Осако, 66), Классен, Рашица, Эггештайн, Фогт (Сарджент, 82), Зельке.
Предупреждения: Абраам (34), Битенкур (45), Хинтереггер (80), Зельке (80).

Удаление: Костич (90).

Вчера в полуфинал вышли «Бавария» и «Саарбрюкен».

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Источник — Sport.ua

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