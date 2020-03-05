В поединке 1/4 финала Кубка Германии по футболу леверкузенский «Байер» победил «Унион Берлин» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Байер» — «Унион Берлин» — 3:1
Голы: Беллараби, 72, Арангис, 86, Диаби, 90 — Ингвартсен, 39
Лучшие моменты матча Байер - Унион Берлин
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Чарлес Арангис (Байер).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Беллараби (Байер).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Унион Берлин).
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Источник — YouTube
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