Кубок Германии. Бавария и Саарбрюкен вышли в полуфинал

Клуб четвертого дивизиона «Саарбрюкен» стал полуфиналистом Кубка Германии по футболу. В 1/4 финала команда в серии пенальти обыграла «Фортуну».
«Саарбрюкен» - «Фортуна» - 1:1. По пенальти – 7:6
Голы: 1:0 – 31 Йенике, 1:1 – 90 Йоргенсен.
«Саарбрюкен» – Бац, Мюллер, Шорх, Уаферро (Фроэзе, 18), Барилла, Цайц, Йенике, Пердедай (Андрист, 109), Мендлер (Якоб, 78), Юрхер (Голлай, 80), Целльнер.
«Фортуна» – Кастенмайер, Зуттнер, Айхан, Йоргенсен, Циммер (Циммерманн, 78), Штегер, Бодзек (Караман, 46), Моралес, Томми (Скрибски, 73), Офори (Ампома, 105), Хеннингс.
Предупреждения: Офори (45), Томми (72), Йенике (75), Йоргенсен (105), Голлай (114), Моралес (116), Штегер (118).
Еще одним полуфиналистом стала «Бавария», которая на выезде в основное время обыграла «Шальке» - 1:0.
«Шальке» — «Бавария» - 0:1
Гол: Киммих, 40
«Шальке»: Шуберт — Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич — Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка — Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).
«Бавария»: Нойер — Павар, Киммих, Алаба, Дэвис — Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) — Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.
Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.
Источник — Sport.ua
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