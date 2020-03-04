«Бавария» одержала минимальную победу над «Шальке» (1:0) в четвертьфинале Кубка Германии.
Смотрите видео гола и обзор матча:
Лучшие моменты матча Шальке - Бавария
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|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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