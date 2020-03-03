Шальке
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Бавария
03.03.2020 21:45

Шальке – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Мюнхенцы – явные фавориты, несмотря на то, что играют на выезде

  • 03.03.2020 16:12
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Шальке – Бавария. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
© Bavaraian Football Works

Во вторник, третьего марта, в рамках 1/4 финала Кубка Германии «Шальке» сыграет с «Баварией». Встреча состоится в Гельзенкирхене на стадионе «Велтинс-Арена». Начало матча в 21:45 по Киеву.

«Шальке» не повезло, уже на стадии четвертьфинала клуб из Гельзенкирхена встречается с «Баварией». «Кобальтовые» в этом сезоне занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, но в последних матчах команда не может найти свою игру. «Шальке» идет на серии из шести матчей без побед в чемпионате (3 поражения, 3 ничьи). В 1/8 финала кубка подопечные Давида Вагнера обыграли мощную «Герту» (3:2), но с «Баварией» будет куда сложнее.

Мюнхенский клуб традиционно является главным кандидатом на победу в кубке. Сейчас «Бавария» проводит 10-матчевую победную серию в чемпионате. В Кубке коллектив Ханси Флика одержал непростую победу над «Хоффенхаймом» (4:3), а в Лиге чемпионов разгромил «Челси» (3:0).

Отметим, что «Шальке» и «Бавария» не так давно встречались. 25 января в Мюнхене «Бавария» не оставила соперникам шансов, победив со счетом 5:0. Шансов мало у клуба из Гельзенкирхена и сейчас. Даже без Роберта Левандовский мюнхенский коллектив способен обыграть соперника.

Ориентировочные составы:

«Шальке»: Шуберт, Кенни, Тодибо, Настасич, Очипка, Маккени, Матондо, Арит, Шепф, Бургшталлер, Раман.

«Бавария»: Нойер, Одриосола, Павар, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара, Гнабри, Мюллер, Коутиньо, Зиркзее

 

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3 марта, вторник

«Шальке» – «Бавария»
Гельзенкирхен. Стадион «Фелтинс Арена». 21:45
Прямая трансляция на телеканале Sky Sports
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Источник — Sport.ua

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