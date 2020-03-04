Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Попали под разъяренный Шахтер»

Наставник «Днепра-1» - о поражении от «Шахтера»

  • 04.03.2020 23:10
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Попали под разъяренный Шахтер»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение своей команды 1:4 от «Шахтера» в 21-м туре УПЛ:

«Сегодня мы попали под разъяренного соперника, который хотел реабилитироваться за поражение в Полтаве. Нам было очень трудно, особенно в первом тайме. Второй тайм провели лучше, но результат такой, и его надо принять и проанализировать ошибки.

Победа во втором тайме – один из положительных моментов. Ребята сумели не опустить голову, не развалиться, не позволили много сопернику – в этом позитив.

Желание выпустить Супрягу с первых минут было, но мы понимали, что придется много работать на оборону. Знали, что Хобленко лучше ведет борьбу, и нам, скорее всего, придется выходить из обороны за счет длинных передач.

Во втором тайме вышел Влад Супряга. Надо проанализировать, насколько он оживил игру. У нас также не было много моментов во втором тайме».

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Источник — СК Днепр-1

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