Нитра забила первый гол при Демьяненко, но вылетела из Кубка Словакии

Клуб Анатолия Демьяненко потерпел очередную неудачу

  • 04.03.2020 22:39
  • 533 просмотра
  • 1 комментарий
Нитра забила первый гол при Демьяненко, но вылетела из Кубка Словакии
© Динамомания. Анатолий Демьяненко

Сегодня «Нитра», которую возглавляет Анатолий Демьяненко, в четвертьфинале Кубка Словакии дома принимали «Злате Моравце».

«Нитра» наконец-то смогла забить первый гол при Демьяненко. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, после чего «Нитра» проиграла в серии пенальти – 4:5.

Ранее «Нитра» в чемпионате Словакии проиграла «Словану» 0:1.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 22:46
    0
    карма Динамовских сердец
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 04.03.2020 22:46
    0
    карма Динамовских сердец
    Ссылка
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