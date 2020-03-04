Нитра забила первый гол при Демьяненко, но вылетела из Кубка Словакии

Сегодня «Нитра», которую возглавляет Анатолий Демьяненко, в четвертьфинале Кубка Словакии дома принимали «Злате Моравце».
«Нитра» наконец-то смогла забить первый гол при Демьяненко. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1, после чего «Нитра» проиграла в серии пенальти – 4:5.
Ранее «Нитра» в чемпионате Словакии проиграла «Словану» 0:1.
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Источник — Sport.ua
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