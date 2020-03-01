Нитра Демьяненко снова проиграла в чемпионате Словакии

В 21-м туре чемпионата Словакии Нитра на своем поле проиграла Словану со счетом 0:1. Победный гол забил экс-игрок донецкого Олимпика Моха.

Нитра, которую возглавляет украинский наставник Анатолий Демьяненко, не может забить и выиграть при новом тренере уже три игры. Нитра расположилась на 11-м месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 16 очков. Лидирует Слован с 52-мя очками.

На протяжении карьеры Демьяненко возглавлял ЦСК ВСУ, ЦСКА-«Борисфен», киевское «Динамо», «Нефтчи» и «Насаф». Последним клубом специалиста была луцкая «Волынь», с которой он работал с 2012-го по 2013-й годы.