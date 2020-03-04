Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла не восстановилась после Шахтера»

Наставник полтавчан прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 04.03.2020 18:46
  • 234 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла не восстановилась после Шахтера»
© fcmariupol.com

В среду «Ворскла» в матче УПЛ проиграла «Мариуполю» 0:3. Наставник Юрий Максимов отмечает, что команда не успела восстановиться после минувшего тура, когда сенсационно одолела «Шахтер».

— Проиграли по игре… Пропустили первый мяч после необязательного пенальти. Забей «Мариуполь» с игры, может быть, матч по-другому сложился бы. А так, расстроились из-за необязательного пенальти.

Сегодня у нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Но много сил отдали в игре с «Шахтером» и за два дня не восстановились. «Мариуполь» сегодня выпустил много молодых игроков. Состав у команды поменялся. Они были свежее. В этом, думаю, основная причина поражения.

— А у Вас была возможность провести такую ротацию?

— На данный момент, у нас все «в обрез». Если кто-то выпадает, то заменить его очень тяжело. На сегодняшний момент ситуация такая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Мариуполь

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 18:50
    0
    Да.. Юра.. не ожидал я от Вас такого..
    А нет, вру, все таки ожидал. Но не хотелось верить.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 04.03.2020 18:50
    0
    Да.. Юра.. не ожидал я от Вас такого..
    А нет, вру, все таки ожидал. Но не хотелось верить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности