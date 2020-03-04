Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла не восстановилась после Шахтера»

В среду «Ворскла» в матче УПЛ проиграла «Мариуполю» 0:3. Наставник Юрий Максимов отмечает, что команда не успела восстановиться после минувшего тура, когда сенсационно одолела «Шахтер».
— Проиграли по игре… Пропустили первый мяч после необязательного пенальти. Забей «Мариуполь» с игры, может быть, матч по-другому сложился бы. А так, расстроились из-за необязательного пенальти.
Сегодня у нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Но много сил отдали в игре с «Шахтером» и за два дня не восстановились. «Мариуполь» сегодня выпустил много молодых игроков. Состав у команды поменялся. Они были свежее. В этом, думаю, основная причина поражения.
— А у Вас была возможность провести такую ротацию?
— На данный момент, у нас все «в обрез». Если кто-то выпадает, то заменить его очень тяжело. На сегодняшний момент ситуация такая.
Источник — ФК Мариуполь
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А нет, вру, все таки ожидал. Но не хотелось верить.
А нет, вру, все таки ожидал. Но не хотелось верить.
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