Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла не восстановилась после Шахтера»

В среду «Ворскла» в матче УПЛ проиграла «Мариуполю» 0:3. Наставник Юрий Максимов отмечает, что команда не успела восстановиться после минувшего тура, когда сенсационно одолела «Шахтер».

— Проиграли по игре… Пропустили первый мяч после необязательного пенальти. Забей «Мариуполь» с игры, может быть, матч по-другому сложился бы. А так, расстроились из-за необязательного пенальти.

Сегодня у нас не было свежести. Когда футболисты в оптимальном состоянии, они играют по-другому. Но много сил отдали в игре с «Шахтером» и за два дня не восстановились. «Мариуполь» сегодня выпустил много молодых игроков. Состав у команды поменялся. Они были свежее. В этом, думаю, основная причина поражения.

— А у Вас была возможность провести такую ротацию?

— На данный момент, у нас все «в обрез». Если кто-то выпадает, то заменить его очень тяжело. На сегодняшний момент ситуация такая.