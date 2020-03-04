Юрий ВАКУЛКО: «На видео момент Буяльского выглядел куда страшнее»

Футболист «Днепра-1» поделился мнением о победе над киевским «Динамо» (1:0)

  • 04.03.2020 15:30
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Юрий ВАКУЛКО: «На видео момент Буяльского выглядел куда страшнее»
© СК Днепр-1. Юрий Вакулко

22-летний украинский хавбек «Днепра-1» Юрий Вакулко подвел итоги победы над киевским «Динамо» (3:1) в поединке 20-го тура УПЛ.

— Ты оказался в эпицентре момента с удалением Виталия Буяльского, после которого его удалили с поля. Что там произошло?
— В игре казалось, что он не очень грубо сыграл, и это нарушение тянуло максимум на желтую карточку. Потом, когда смотрел видео, момент выглядел уже куда страшнее.

— Первый тайм вы отыграли в большинстве, но пропустили от «Динамо» гол с пенальти. Почему не получилась реализовать преимущество в одного игрока?
— Мы не меняли свой план на игру в первом тайме и действовали так, как должны были играть в равных составах. Очевидно, после удаления не перестроились, хотя должны были играть агрессивней. Но «Динамо» есть «Динамо», эта команда выше нас классом.

— Во втором тайме все поменялось. Что говорил Михайленко в перерыве?
— В перерыве перестроились, я стал играть немного выше. Мы стали больше накрывать соперника, напрягать защитников «Динамо». В итоге киевляне потеряли концентрацию, и мы сравняли счет. Что касается слов тренера, то Дмитрий Станиславович сказал, что верит в нас, и мы можем выиграть этот матч.

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Источник — zbirna.com

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