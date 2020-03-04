ПАВЕЛКО: «Сборные Испании и Германии порадуют украинских болельщиков»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки второго в истории розыгрыша Лиги наций. Сборная Украины попала в группу А4. Там нашими оппонентами будут сборные Швейцарии, Испании и Германии.

«Все понимали, что в таком дивизионе нам могут достаться только сильные соперники. Наоборот, хочется, чтобы в таких играх наша команда имела очень сильных соперников. Для этого и делался этот турнир, чтобы занять даты, которые ранее предназначались для товарищеских матчей.

Будет и мотивация для болельщиков показать красивую игру. Лучшие команды приедут в Украину. Думаю, сборные Испании и Германии порадуют всех наших болельщиков. Швейцария - очень хорошая команда, очень сильная команда. Думаю, осень для украинских болельщиков будет очень яркой.

Очень хотел бы пожелать всем прийти на стадион, поддержать нашу сборную. Это, действительно, будут уникальные игры. Конечно же, будем ждать от нашей сборной такую же красивую игру, к которой она уже приучила наших болельщиков», - сказал Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, ранее стало известно расписание матчей сборной Украины в Лиге наций.