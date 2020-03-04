ПАВЕЛКО: «Сборные Испании и Германии порадуют украинских болельщиков»

Президент УАФ – о результатах жеребьевки Лиги наций

  • 04.03.2020 12:44
  • 846 просмотров
  • 4 комментария
ПАВЕЛКО: «Сборные Испании и Германии порадуют украинских болельщиков»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки второго в истории розыгрыша Лиги наций. Сборная Украины попала в группу А4. Там нашими оппонентами будут сборные Швейцарии, Испании и Германии. 

«Все понимали, что в таком дивизионе нам могут достаться только сильные соперники. Наоборот, хочется, чтобы в таких играх наша команда имела очень сильных соперников. Для этого и делался этот турнир, чтобы занять даты, которые ранее предназначались для товарищеских матчей.

Будет и мотивация для болельщиков показать красивую игру. Лучшие команды приедут в Украину. Думаю, сборные Испании и Германии порадуют всех наших болельщиков. Швейцария - очень хорошая команда, очень сильная команда. Думаю, осень для украинских болельщиков будет очень яркой.

Очень хотел бы пожелать всем прийти на стадион, поддержать нашу сборную. Это, действительно, будут уникальные игры. Конечно же, будем ждать от нашей сборной такую же красивую игру, к которой она уже приучила наших болельщиков», - сказал Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, ранее стало известно расписание матчей сборной Украины в Лиге наций.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 13:42
    +1
    Zport., 04.03.2020 13:35
    Кстати да. Почему спортЮА не пишет о том, что Павелка голосовала за Казань?
    Вы сейчас серьезно спрашиваете?
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 04.03.2020 13:39
    0
    Порадують......????? Ну, ну поживемо, як кажуть побачимо..... Аби хоч плакати не довелося...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.03.2020 13:35
    0
    Trasher311987, 04.03.2020 12:50
    А суперкубок в Казане? Андрей Васильевич, спасибо вам
    Кстати да. Почему спортЮА не пишет о том, что Павелка голосовала за Казань?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 12:50
    +2
    А суперкубок в Казане? Андрей Васильевич, спасибо вам
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 12:50
    +2
    А суперкубок в Казане? Андрей Васильевич, спасибо вам
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.03.2020 13:42
    +1
    Zport., 04.03.2020 13:35
    Кстати да. Почему спортЮА не пишет о том, что Павелка голосовала за Казань?
    Вы сейчас серьезно спрашиваете?
    Ссылка
    Panama2830
      Panama2830, 04.03.2020 13:39
    0
    Порадують......????? Ну, ну поживемо, як кажуть побачимо..... Аби хоч плакати не довелося...
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 04.03.2020 13:35
    0
    Trasher311987, 04.03.2020 12:50
    А суперкубок в Казане? Андрей Васильевич, спасибо вам
    Кстати да. Почему спортЮА не пишет о том, что Павелка голосовала за Казань?
    Ссылка
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