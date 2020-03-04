ЛЭМПАРД: «Я очень горд командой. Мы обыграли лучшую команду чемпионата»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии (2:0).
«Я очень горд. «Ливерпуль» - лучшая команда чемпионата, они делают невероятные вещи. Выступления такого качества - нечто особенное. Мы понимаем, что впереди долгий путь, но в такие моменты стоит порадоваться», - сказал Лэмпард.
Также в 1/4 финала Кубка Англии вышли «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл».
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Источник — BBC
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