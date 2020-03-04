Шеффилд Юнайтед и Ньюкасл прошли в 1/4 финала Кубка Англии

3 марта состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Одержав победы над соперниками, «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл» прошли в 1/4 финала.
Кубок Англии. 1/8 финала
«Вест Бромвич Альбион» – «Ньюкасл Юнайтед» – 2:3
Голы: Альмирон, 33 (0:1). Альмирон, 45+1 (0:2). Лазаро, 47 (0:3). Филлипс, 74 (1:3). Зохоре, 90+3 (2:3).
«Вест Бромвич Альбион»: Бонд, Гиббс, Бартли, Ферлонг, О`Ши, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Роуз, Шер, Манкильо, Ласкеллес, Лазаро (Лежен, 90+1), Бенталеб, Альмирон (Шелви, 71), Лонгстафф, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Жоэлинтон.
Предупреждения: Роуз, 43. Бенталеб, 63. Дарлоу, 78.
Судья: Тэйлор.
Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
«Рединг» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:2 (д.в.)
Голы: Макголдрик, 2 (0:1). Пушкаш, 43, пенальти (1:1). Шарп, 105+1 (1:2).
«Рединг»: Рафаэл, Моррисон, Обита, Миязга, Йадом, Свифт, Эджариа (Пеле, 99), Риномота (С.Болдок, 106), Олисе (Масика, 98), Пушкаш, Мейте (Макклири, 106).
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Иган, О`Коннелл, Д.Болдок, Фримен (Рецос, 106), Берге (Робинсон, 99), Осборн, Ландстрем, Макголдрик (Шарп, 79), Муссе (Макберни, 61).
Предупреждения: Риномота, 51. Рецос, 120.
Судья: Френд.
Рединг. Стадион «Мадейски».
Источник — Sport.ua
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