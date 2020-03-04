Руслан КОСТЫШИН: «Колос не может делать такую ротацию, как Динамо»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от «Динамо»

  • 04.03.2020 03:58
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Руслан КОСТЫШИН: «Колос не может делать такую ротацию, как Динамо»
© ФК Динамо Киев. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в 21-м туре УПЛ:

– Хочу похвалить ребят за качественную игру, за то, как мы выглядели. Ошибка нашего игрока, которая привела к удалению, наложила отпечаток на матч. Играть вдесятером против «Динамо», да еще и имея на один день отдыха меньше, было очень тяжело. Но мы выглядели достойно, ребятам можно только сказать спасибо.

– В чем формула успеха Костышина в весенних матчах «Колоса»?
– Не может быть формулы успеха Костышина, есть формула успеха моей команды. У меня есть помощники, которым я доверяю. Они тоже делают большой объем работы. Мы работаем, и футболисты, которые пришли зимой, добавили нам больше мастерства. Но, как вы видите, все равно мастерство киевского «Динамо» отличается. Цыганков есть Цыганков – ему дали пространство, он забил. 

Мы ничего не меняли в подготовке. Понимаете, у нас в клубе все правильно делается, президент поддерживает команду, есть свои болельщики, мы развиваемся постепенно, ребята очень хорошо выполняют свою работу. Да, удаление – это неправильное поведение, но, с другой стороны, это опыт.

– Какая ситуация в «Колосе» с травмированными перед следующем матчем с «Шахтером»?
– Денис Костышин давно травмирован, сроки восстановления известны. Зозуля только снял гипс. Они нам еще не помощники. А график игр для всех одинаковый. Думаю, ничего страшного. Футболистам лучше играть, чем тренироваться. Мы можем где-то на судей жаловаться, но не на график. Люди ведь тоже работают с восьми утра и до вечера. У каждого свой график.

– Ваша команда впервые играла на поле главного стадиона страны и оставила прекрасное впечатление. Хотелось бы еще раз увидеть «Колос» на поле «Олимпийского», поэтому постарайтесь, пожалуйста, выполнить свою задачу и попасть в первую шестерку!
– Могу только сказать вам слова благодарности! Мы будем стараться. Мы всегда стараемся, этим и отличаемся. Никто не может нашу команду обвинить в том, что мы играем без старания. Матчи могут складываться по-разному, есть нюансы, есть ошибки, но у нас есть характер – и это главное. Я дорожу тем, что у нас такая команда.

– В матче первого круга против «Динамо» были удаления и пенальти. Сегодня «Колос» пропустил первый гол после тонкого момента на грани оффсайда, а перед перерывом остался в меньшинстве. Не почувствовали, что у игроков опустились руки? Сложно ли было настроить их на второй тайм?
– Вы сами видели по игре, что руки мы не опустили и во втором тайме старались сравнять счет, даже уступая 0:2. VAR – это хорошо. Даже если у Кожушко был миллиметровый офсайд, он все равно был. А у Соля на миллиметр не было – значит, не было. Но нужно, чтобы все были в одинаковых условиях, Михайличенко правильно об этом сказал после игры с «Днепром-1». VAR должен быть на всех играх, тогда это будет справедливо. Мы пошли на перенос этого матча, чтобы был VAR. Мы могли этого не делать. Какая-нибудь другая команда может не захотеть переносить матч... Сегодня все судейские решения были правильными. Я бы очень хотел, чтобы когда в первом круге наш футболист играл носом, VAR тоже был.

– У «Динамо» сегодня была ротация семи игроков, а у вас ее практически не было. Не беспокоит ли вас физическая готовность ваших футболистов перед матчем с «Шахтером»?
– Физическая форма меня не волнует. Меня больше волнует психологическое восстановление. Мы не можем делать такую ротацию, как «Динамо». Все-таки есть разница в мастерстве, пусть ребята на меня не обижаются. Мы не можем сделать большую ротацию и выпустить на игру с «Динамо» 8 новых игроков. Петров и Богданов – это очень хорошие приобретения для нас, мы стали сильнее. Но если бы у нас было больше таких футболистов, могли бы делать большую ротацию. Будем готовиться к «Шахтеру», и я уверен, что в матче с ним мы будем выглядеть хорошо.

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Источник — ФК Динамо Киев

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