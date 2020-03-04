В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором «Карпаты» будут принимать «Александрию».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр из Харькова Дмитрий Кривушкин даст стартовый свисток в 19:30.
«Карпаты» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Карпаты» – «Александрия», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.