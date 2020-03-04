В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» будет принимать ПФК «Львов».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко даст стартовый свисток в 17:00.

«Заря» – ПФК «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – ПФК «Львов», за которой можно следить здесь.