Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «После игры в Днепре нужно было освежить состав»

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу над «Колосом» 2:0 в 21-м туре УПЛ:

«Игру можно оценить по-разному. С точки зрения результата удовлетворены. С точки зрения содержания игры, она получилась неоднородной. Она была не той, которую мы ожидали.

После игры в Днепре нужно было освежить состав. У нас сейчас 5 матчей за 17 дней. Сейчас такие поля, такие нагрузки, что нужна ротация.

Но самое главное – результат. Ребята понимали, что на них давит груз ответственности. Когда мы были в большинстве, можно было сыграть намного быстрее и разнообразнее впереди. Но это давление результата наложило свой отпечаток. Это вполне объяснимо.

Ротация? Стремимся к тому, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Это помогает. Сказал ребятам, что у нас основной состав не 11 человек, а 18. Будем стараться поддерживать эту конкуренцию.

Замена Шапаренко? Первая причина – у него была желтая карточка. Зная его эмоциональность... Он еще несколько раз сфолил. Вторая причина – не удовлетворяло то, как мы вели игру в середине поля в первые 30 минут. Виноват был не только Коля, но и все. Просто у него была желтая. Это сыграло свою роль».