Коваленко, Хочолава и Патрик не помогут Шахтеру в матче против Днепра-1

Команда Луиша Каштру сыграет не в оптимальном составе

  • 03.03.2020 19:43
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Коваленко, Хочолава и Патрик не помогут Шахтеру в матче против Днепра-1
© twitter.com/fcshakhtar

Завтра, 4 марта «Шахтер» в 21-м туре УПЛ в Харькове примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:00.

Стала известна заявка «Шахтера» на матч:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

Отметим отсутствие в заявке Виктора Коваленко, Алана Патрика и Давита Хочолавы.

Ранее сообщалось о том, что Коваленко восстановился после травмы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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