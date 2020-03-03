Коваленко, Хочолава и Патрик не помогут Шахтеру в матче против Днепра-1

Завтра, 4 марта «Шахтер» в 21-м туре УПЛ в Харькове примет «Днепр-1». Начало матча – в 19:00.
Стала известна заявка «Шахтера» на матч:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов
Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат
Нападающий: Жуниор Мораес
Отметим отсутствие в заявке Виктора Коваленко, Алана Патрика и Давита Хочолавы.
Ранее сообщалось о том, что Коваленко восстановился после травмы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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