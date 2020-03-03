Шахтер: Виктор Коваленко восстановился и близок к возвращению

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко из-за травмы пропустил три последних матча, однако игрок близок к возвращению на поле.
Сообщается, что футболист уже восстановился и активно тренируется, поэтому может быть готов к ближайшему матчу чемпионата Украины против «Днепра-1».
Игра состоится 4-го марта.
В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 12 матчей и забил 1 гол.
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Источник — Футбол 1/2/3
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