Шахтер: Виктор Коваленко восстановился и близок к возвращению

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко из-за травмы пропустил три последних матча, однако игрок близок к возвращению на поле.

Сообщается, что футболист уже восстановился и активно тренируется, поэтому может быть готов к ближайшему матчу чемпионата Украины против «Днепра-1».

Игра состоится 4-го марта.

В нынешнем сезоне УПЛ Коваленко провел 12 матчей и забил 1 гол.