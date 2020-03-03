ФОТО. Ультрас Динамо встретились с Зозулей и поддержали его

Представители ультрас киевского «Динамо» из организации White Boys Club посетили матч 30-го тура Сегунды «Альбасете» – «Райо Вальекано» (1:1).
После игры фанаты встретились с украинским форвардом команды хозяев поля Романом Зозулей и высказали ему слова поддержки.
Напомним, Роман поддался травле в Испании со стороны фанов «Райо Вальекано» за свои якобы ультраправые взгляды.
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