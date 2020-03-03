ФОТО. Ультрас Динамо встретились с Зозулей и поддержали его

Представители White Boys Club посетили матч 30-го тура Сегунды

  • 03.03.2020 15:12
  • 469 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ультрас Динамо встретились с Зозулей и поддержали его
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Представители ультрас киевского «Динамо» из организации White Boys Club посетили матч 30-го тура Сегунды «Альбасете» – «Райо Вальекано» (1:1).

После игры фанаты встретились с украинским форвардом команды хозяев поля Романом Зозулей и высказали ему слова поддержки.

Напомним, Роман поддался травле в Испании со стороны фанов «Райо Вальекано» за свои якобы ультраправые взгляды.

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Источник — Facebook

(1 голос)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 03.03.2020 15:27
    0
    респект!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 03.03.2020 15:27
    0
    респект!
    Ссылка
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