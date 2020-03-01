Альбасете Зозули сыграл вничью с Райо Вальекано

В 30-м туре испанской Сегунды состоялся поединок, в котором встречались «Альбасете» и «Райо Вальекано». В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Роман Зозуля, который был заменен на 75-й минуте.
На протяжении встречи фаны «Райо» оскорбляли украинского футболиста. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
В турнирной таблице Сегунды «Альбасете» идет на 17-й позиции.
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Источник — Sport.ua
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