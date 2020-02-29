Был нацистом, теперь коммунист. Фаны Райо снова оскорбляют Зозулю

В субботу в матче Сегунды «Альбасете» - «Райо Вальекано» украинский форвард Роман Зозуля вышел в стартовом составе и снова подвергся атаке со стороны гостевых фанов.

Ранее «Райо» уже был наказан за выходки своих неадекватных болельщиков, которые называют Зозулю нацистом за то, что он помогает украинской армии.

Теперь фаны кричат, что Роман почему-то - коммунист.