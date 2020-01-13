«Зозуля – нацист». Фаны «Райо Вальекано» провели новую акцию против Романа

Ультрас организовали марш, на котором оскорбляли украинского форварда

  • 13.01.2020 02:47
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«Зозуля – нацист». Фаны «Райо Вальекано» провели новую акцию против Романа
© Twitter
Фанаты «Райо Вальекано» и «Баракальдо» перед поединком 1/32 финала Кубка Испании (2:0) провели совместную акцию, направленную против украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули.
 
Ультрас команд организовали совместный марш, на котором кричали «Зозуля – нацист». Болельщики вывесили баннер, который гласил: «Футбол против расизма».
 
Напомним, 15 декабря фанаты «Райо Вальекано» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.
 
Недавно были опубликованы новые подробности скандала, связанного с украинским футболистом «Альбасете»: испанские фанаты оскорбляли Зозулю еще на двух матчах Ла Лиги.
 

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Источник — Sport.ua

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