Испанские фанаты оскорбляли Зозулю еще на двух матчах Ла Лиги

Профессиональная футбольная лига Испании зафиксировала и передала в Комитет федерации футбола Испании информацию о еще двух эпизодах оскорбительных скандирований в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.

Первый случай произошел 22 декабря во время матча 18-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад» (3:4). Сообщается, что на 6-й минуте матча около 400 болельщиков хозяев, расположенных на южном ярусе, в течение 10 секунд скандировали: «Ты нацист. Зозуля, ты нацист». Остальные болельщики не поддержали акцию, даже встречали ее свистом, больше она не повторялась.

Второй эпизод был зафиксирован 5 января во время поединка «Реал Сосьедад» – «Вильярреал». Аналогичные скандирование были зафиксированы на 13-й минуте со стороны 8 сотен болельщиков хозяев.