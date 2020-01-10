Испанские фанаты оскорбляли Зозулю еще на двух матчах Ла Лиги

Профессиональная футбольная лига Испании зафиксировала и передала в Комитет федерации футбола Испании информацию о еще двух эпизодах оскорбительных скандирований в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули.
Первый случай произошел 22 декабря во время матча 18-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад» (3:4). Сообщается, что на 6-й минуте матча около 400 болельщиков хозяев, расположенных на южном ярусе, в течение 10 секунд скандировали: «Ты нацист. Зозуля, ты нацист». Остальные болельщики не поддержали акцию, даже встречали ее свистом, больше она не повторялась.
Второй эпизод был зафиксирован 5 января во время поединка «Реал Сосьедад» – «Вильярреал». Аналогичные скандирование были зафиксированы на 13-й минуте со стороны 8 сотен болельщиков хозяев.
Напомним, 15 декабря фанаты «Райо Вальекано» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.
«Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка, но позже наказание временно приостановили.
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Источник — LaLiga
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