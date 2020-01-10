Испанские фанаты оскорбляли Зозулю еще на двух матчах Ла Лиги

Опубликованы новые подробности скандала, связанного с украинским футболистом «Альбасете»

  • 10.01.2020 15:50
  • 1730 просмотров
  • 2 комментария
Испанские фанаты оскорбляли Зозулю еще на двух матчах Ла Лиги
© ФК Альбасете. Роман Зозуля
Профессиональная футбольная лига Испании зафиксировала и передала в Комитет федерации футбола Испании информацию о еще двух эпизодах оскорбительных скандирований в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули
 
Первый случай произошел 22 декабря во время матча 18-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад» (3:4). Сообщается, что на 6-й минуте матча около 400 болельщиков хозяев, расположенных на южном ярусе, в течение 10 секунд скандировали: «Ты нацист. Зозуля, ты нацист». Остальные болельщики не поддержали акцию, даже встречали ее свистом, больше она не повторялась.
 
Второй эпизод был зафиксирован 5 января во время поединка «Реал Сосьедад» – «Вильярреал». Аналогичные скандирование были зафиксированы на 13-й минуте со стороны 8 сотен болельщиков хозяев.
 
Напомним, 15 декабря фанаты «Райо Вальекано» на протяжении первого тайма оскорбляли Зозулю, называя его «нацистом». В знак протеста «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.
 
«Райо Вальекано» был оштрафован на €18 тысяч, также команду обязали закрыть часть трибун на два ближайших домашних поединка, но позже наказание временно приостановили.
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Источник — LaLiga

(8 голосов)

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Комментарии
    Petrov20
      Petrov20, 10.01.2020 17:11
    0
    а лучше зозулю
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.01.2020 17:06
    -1
    жахнуть их фанатов нужно
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    Petrov20
      Petrov20, 10.01.2020 17:11
    0
    а лучше зозулю
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