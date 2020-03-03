Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренерам Шахтера нужно чаще кричать на игроков»

Эксперт считает, что «горняки» могли увереннее проходить «Бенфику»

  • 03.03.2020 10:40
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренерам Шахтера нужно чаще кричать на игроков»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

В прошлый четверг «Шахтер» сыграл вничью на поле португальской «Бенфики». Результат 3:3 позволил дончанам выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко высказал свое мнение об игре в Лиссабоне.

«Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? Шахтер с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что Бенфика не успевала праздновать голы, как Шахтер сразу же отыгрывался. Тут появилась и смелость.

Во втором тайме Шахтер начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали ответные голы. Бенфика побежала и рисковала, вот в чем дело. Другой вопрос, что Бенфика, по сути, это Заря времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки Шахтера в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее».

Напомним, что соперником «Шахтера» на следующей стадии плей-офф Лиги Европы станет «Вольфсбург». Поединок в Германии пройдет 12 марта, а матч в Украине - 19 марта.

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Источник — Футбол 1/2/3

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