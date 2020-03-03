Барселона не будет подписывать Виллиана

«Барселона» не намерена усиливать свой состав полузащитником «Челси».

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба приняло решение не подписывать игрока из-за его возраста. В августе бразильцу исполнится 32 года.

Отметим, что контракт Виллиана с «Челси» действует до конца сезона, продлевать трудовое соглашение футболист не собирается.

В этом сезоне бразилец сыграл 35 матчей за лондонский клуб, забил пять мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать Виллиана.