Микель АРТЕТА: «Мы любим Кубок Англии»

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над «Портсмутом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
«В Кубке Англии много матчей, но я думаю, что мы на верном пути. Будем внимательно следить за жеребьёвкой и продолжим двигаться вперёд, потому что любим Кубок Англии. Атмосфера на стадионе была потрясающей, и «Портсмут» сильно усложнил нам жизнь. Мы знали, что будет непросто, но к счастью, мы контролировали игру. Мы забили два мяча и могли забить ещё.
Я очень доволен молодыми игроками, получаю огромное удовольствие от работы с этими футболистами. Такое доверие — это риск, но эти игроки стоят того, чтобы рисковать», - сказал Артета.
«Арсенал» выигрывал Кубок Англии 13 раз, это лучший показатель в истории английского футбола.
Источник — BBC
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