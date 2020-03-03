Микель АРТЕТА: «Мы любим Кубок Англии»

Главный тренер «Арсенала» высказался о выходе в четвертьфинал турнира

  • 03.03.2020 02:14
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  • 1 комментарий
Микель АРТЕТА: «Мы любим Кубок Англии»
© ФК Арсенал. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды над «Портсмутом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«В Кубке Англии много матчей, но я думаю, что мы на верном пути. Будем внимательно следить за жеребьёвкой и продолжим двигаться вперёд, потому что любим Кубок Англии. Атмосфера на стадионе была потрясающей, и «Портсмут» сильно усложнил нам жизнь. Мы знали, что будет непросто, но к счастью, мы контролировали игру. Мы забили два мяча и могли забить ещё.

Я очень доволен молодыми игроками, получаю огромное удовольствие от работы с этими футболистами. Такое доверие — это риск, но эти игроки стоят того, чтобы рисковать», - сказал Артета.

«Арсенал» выигрывал Кубок Англии 13 раз, это лучший показатель в истории английского футбола.

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Источник — BBC

(1 голос)

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Комментарии
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