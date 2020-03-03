Рауль Хименес может вернуться в Испанию

«Атлетико» заинтересован в услугах нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.

Как сообщает A Bola, испанский клуб намерен купить игрока летом.

Отметим, что Хименес ранее уже играл за «Атлетико», но забил всего один мяч в 28 матчах.

В этом сезоне Хименес сыграл 42 матча за «Вулверхэмптон», забил 22 мяча и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Симеоне в «Атлетико».