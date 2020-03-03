Рауль Хименес может вернуться в Испанию

«Атлетико» заинтересован в услугах нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса.
Как сообщает A Bola, испанский клуб намерен купить игрока летом.
Отметим, что Хименес ранее уже играл за «Атлетико», но забил всего один мяч в 28 матчах.
В этом сезоне Хименес сыграл 42 матча за «Вулверхэмптон», забил 22 мяча и отдал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Симеоне в «Атлетико».
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Источник — A Bola
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