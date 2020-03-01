Тренер Вулверхэмптона может заменить Симеоне в Атлетико

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может пойти на повышение.

Как сообщает английская пресса, португальский специалист является главным кандидатом на место главного тренера «Атлетико». В Мадриде ожидают, что летом клуб может покинуть Диего Симеоне.

Симеоне, в свою очередь, претендует на пост тренера ПСЖ и «Баварии».

Эшпириту Санту возглавляет «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он вывел команду в Лигу Европы. В этом сезоне команда также претендует на попадание в еврокубки.