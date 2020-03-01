Тренер Вулверхэмптона может заменить Симеоне в Атлетико

Нуну Эшпириту Санту среди кандидатов на тренерский пост в Мадриде

  • 01.03.2020 14:49
  • 940 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер Вулверхэмптона может заменить Симеоне в Атлетико
© Eurosport. Нуну Эшпириту Санту

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может пойти на повышение.

Как сообщает английская пресса, португальский специалист является главным кандидатом на место главного тренера «Атлетико». В Мадриде ожидают, что летом клуб может покинуть Диего Симеоне.

Симеоне, в свою очередь, претендует на пост тренера ПСЖ и «Баварии».

Эшпириту Санту возглавляет «Вулверхэмптон» с 2017 года. Он вывел команду в Лигу Европы. В этом сезоне команда также претендует на попадание в еврокубки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности