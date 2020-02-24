Диего Симеоне может возглавить Баварию

49-летний аргентинский главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить мюнхенскую «Баварию».
Симеоне — главный кандидат на этот пост. Назначение может состояться будущим летом.
Диего возглавляет «Атлетико» с декабря 2011-го года. В текущем сезоне мадридский клуб занимает третье место в Примере, имея в активе 43 очка после 25-ти сыгранных туров.
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Источник — Don Balon
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