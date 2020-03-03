В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать полтавскую «Ворсклу».
Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, арбитр из Черноморска Александр Дердо даст стартовый свисток в 14:00.
«Мариуполь» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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