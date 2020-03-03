В среду, 4-го марта, состоится матч двадцать первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко, арбитр из Черноморска Александр Дердо даст стартовый свисток в 14:00.

«Мариуполь» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Мариуполе можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.