Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Колос

Во Киеве состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 02.03.2020 17:32
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Колос
© НСК Олимпийский

Во вторник, 3-го марта, состоится матч двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» будет принимать «Колос» из с. Ковалевка.

Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», арбитр Виталий Романов даст стартовый свисток в 19:30.

«Динамо» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Колос», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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