Максим ДЕГТЯРЕВ: «Неизвестно, как бы сложился матч, забей Олимпик первым»

Нападающий донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Начали игру не лучшим образом. Отдали сопернику инициативу и слишком прижались к своим воротам. Только после минуты 20-й мы начали действовать агрессивнее, смогли зацепиться за мяч и даже имели хороший момент после розыгрыша стандарта.

В перерыве тренерский штаб внес коррективы, Висенте Гомес указал нам на наши ошибки, и мы предстали совершенно другой командой во втором тайме. Еще при счете 0:0 мы должны были забивать. Неизвестно, как бы сложился матч, забей мы первыми. Считаю, сегодня Олимпик точно не заслужил поражения.

Что касается моей позиции на поле, то я комфортно чувствую себя в полузащите. Мне не составило труда закрыть позицию вингера. Да, я гораздо чаще играл в нападении, но атаковать можно и с фланга», - сказал Дегтярев.