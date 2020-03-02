Максим ДЕГТЯРЕВ: «Неизвестно, как бы сложился матч, забей Олимпик первым»

Форвард «олимпийцев» – о минимальном поражении от «Зари»

  • 02.03.2020 15:54
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Максим ДЕГТЯРЕВ: «Неизвестно, как бы сложился матч, забей Олимпик первым»
© ФК Олимпик Донецк. Максим Дегтярев

Нападающий донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Начали игру не лучшим образом. Отдали сопернику инициативу и слишком прижались к своим воротам. Только после минуты 20-й мы начали действовать агрессивнее, смогли зацепиться за мяч и даже имели хороший момент после розыгрыша стандарта.

В перерыве тренерский штаб внес коррективы, Висенте Гомес указал нам на наши ошибки, и мы предстали совершенно другой командой во втором тайме. Еще при счете 0:0 мы должны были забивать. Неизвестно, как бы сложился матч, забей мы первыми. Считаю, сегодня Олимпик точно не заслужил поражения.

Что касается моей позиции на поле, то я комфортно чувствую себя в полузащите. Мне не составило труда закрыть позицию вингера. Да, я гораздо чаще играл в нападении, но атаковать можно и с фланга», - сказал Дегтярев.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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