Владимир КРЫНСКИЙ: «Заря не создала у наших ворот много моментов»

Вратарь донецкого «Олимпика» Владимир Крынский прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы пропустили нелепый гол из-за своей же ошибки. По большому счету, Заря не создала у наших ворот много моментов. Мы хорошо перекрыли их фланги. Понравился второй тайм в нашем исполнении. Первые 20 минут матча выглядели слабо, не могли войти в игру.

Мы уже который раз плохо начинаем. То же самое было и в игре со Львовом. Но если бы мы провели всю игру на том же уровне, что и второй тайм, ничья – минимум на что мы могли бы рассчитывать. Фарт нужно заслужить своей работой. Второй тайм показал, что у нашей команды есть ресурс, чтобы противостоять даже самым сильным соперникам», - сказал Крынский.