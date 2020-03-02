Владимир КРЫНСКИЙ: «Заря не создала у наших ворот много моментов»

Голкипер «Олимпика» – о минимальном поражении от луганчан

  • 02.03.2020 15:00
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Владимир КРЫНСКИЙ: «Заря не создала у наших ворот много моментов»
© ФК Олимпик Донецк. Владимир Крынский

Вратарь донецкого «Олимпика» Владимир Крынский прокомментировал поражение от луганской «Зари» (0:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы пропустили нелепый гол из-за своей же ошибки. По большому счету, Заря не создала у наших ворот много моментов. Мы хорошо перекрыли их фланги. Понравился второй тайм в нашем исполнении. Первые 20 минут матча выглядели слабо, не могли войти в игру. 

Мы уже который раз плохо начинаем. То же самое было и в игре со Львовом. Но если бы мы провели всю игру на том же уровне, что и второй тайм, ничья – минимум на что мы могли бы рассчитывать. Фарт нужно заслужить своей работой. Второй тайм показал, что у нашей команды есть ресурс, чтобы противостоять даже самым сильным соперникам», - сказал Крынский.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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