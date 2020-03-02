Виктор ЛЕОНЕНКО: «На мой взгляд, Шаран перегрузил своих игроков»

Эксперт нашел причину невыразительной игры «Александрии»

  • 02.03.2020 09:04
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «На мой взгляд, Шаран перегрузил своих игроков»
© ТК Футбол. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко подвел итоги ничьи «Александрии» и «Львова» (1:1) в 20-м туре УПЛ. 

«На мой взгляд, Шаран перегрузил футболистов «Александрии». Моментов у «Львова» вообще не было, а у «Александрии» был только у Шендрика. Да и то, удар не получился. Не думаю, что ошибки в обороне были грубыми, просто Альваро хорошо сыграл. Едва ли надо сильно наказывать игроков «Александрии». Мне кажется, что основная проблема – это перегруз футболистов», - сказал Леоненко.

«Александрия» в двух матчах после возобновления сезона набрала 1 пункт. После этих матчей Владимир Шаран перевел двух игроков в дубль.

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Источник — Футбол 1/2/3

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