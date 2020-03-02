Виктор ЛЕОНЕНКО: «На мой взгляд, Шаран перегрузил своих игроков»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко подвел итоги ничьи «Александрии» и «Львова» (1:1) в 20-м туре УПЛ.

«На мой взгляд, Шаран перегрузил футболистов «Александрии». Моментов у «Львова» вообще не было, а у «Александрии» был только у Шендрика. Да и то, удар не получился. Не думаю, что ошибки в обороне были грубыми, просто Альваро хорошо сыграл. Едва ли надо сильно наказывать игроков «Александрии». Мне кажется, что основная проблема – это перегруз футболистов», - сказал Леоненко.

«Александрия» в двух матчах после возобновления сезона набрала 1 пункт. После этих матчей Владимир Шаран перевел двух игроков в дубль.