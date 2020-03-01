Шендрика и Задераку сослали в дубль Александрии

Защитник «Александрии» Антон Шендрик и хавбек Максим Задерака отправлены в дублирующий состав.
Главный тренер команды Владимир Шаран решил отправить Шендрика в молодежную команду после ничьи со «Львовом» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.
Задерака же тренируется с дублем после предыдущего поражения от «Колоса» (1:2) в 19-м туре чемпионата Украины.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.