Серхио РАМОС: «Мы перекрыли все пространство Месси»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Барселоной» в Эль Класико. Матч завершился со счетом 2:0.

«Лео постоянно создает напряжение своими действиями на поле. Против него нужно играть очень собранно. Мы сконцентрировали все внимание на нем и перекрыли ему все пространство.

Что касается матча, то мы извлекли урок после поражения от «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Ошибки нужно использовать для самосовершенствования, а самокритика, как мы уже показали, - лучший акт смирения», - сказал Рамосю

Отметим, что Месси в Эль Класико совершил лишь одну успешную обводку.