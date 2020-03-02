Серхио РАМОС: «Мы перекрыли все пространство Месси»

Защитник доволен победой над «Барселоной»

  • 02.03.2020 08:20
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Серхио РАМОС: «Мы перекрыли все пространство Месси»
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Барселоной» в Эль Класико. Матч завершился со счетом 2:0.

«Лео постоянно создает напряжение своими действиями на поле. Против него нужно играть очень собранно. Мы сконцентрировали все внимание на нем и перекрыли ему все пространство.

Что касается матча, то мы извлекли урок после поражения от «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Ошибки нужно использовать для самосовершенствования, а самокритика, как мы уже показали, - лучший акт смирения», - сказал Рамосю

Отметим, что Месси в Эль Класико совершил лишь одну успешную обводку.

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Источник — Marca

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