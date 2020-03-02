Месси в Эль Класико совершил лишь одну успешную обводку

В центральном матче 26-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» выиграл у каталонской «Барселоны». Встреча закончилась со счетом 2:0.
Форвард «Барселоны» в этом матче совершил лишь одну успешную обводку из четырех попыток.
Отметим, что Месси не может забить «Реалу» уже 430 минут.
А безголевая серия аргентинца на выезде насчитывает уже 7 матчей.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Squawka
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.