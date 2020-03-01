Юрий МАКСИМОВ: «Нам эта победа нужна была как воздух»

По словам Максимова, «Ворскла» победила «Шахтер» за счет мужества.

«Нам эта победа была нужна как воздух, потому что два очка от вылета – не очень хорошо, когда хочешь чего-то добиться. В Киеве потеряли одно очко на последней минуте, а сегодня нам вернулось три. Рассчитывал на ничью, но, наверное, заслужили победу».

«Посмотрели список футболистов, которые едут на матч, увидели, что нескольких нет. Но я скажу честно: что основные, что те бразильцы, которые вышли, – они не хуже. Шесть бразильцев, один грузин. Ну ничем они не хуже: любого ставь, и этот футболист сыграет».

«Победили прежде всего за счет мужества коллектива. Все вышли друг за друга, бойцы. Иностранцы и украинцы – вместе едим один хлеб, вместе ошибаемся, выигрываем и проигрываем. Было важно не уступить в борьбе, «Ворскла» всегда этим славилась. Не уступили, и где-то нам повезло, сверху воздалось за то, что с «Динамо» не зацепили. Это футбол».

«Побороться за еврокубки? Знаете, сегодня выиграли, но хоть бы завтра не пришли и не сказали: давайте за первое место бороться. Все может поменяться. Сегодня победили, завтра – следующий матч. Мы будем бороться. «Десна» – очень серьезная команда. У них 27 человек. Когда я разговаривал с Рябоконем, он мне сказал: «Юра, у меня одна проблема – 27 человек. С одной стороны – хорошо, с другой – плохо». То есть состав из 11, остальные могут быть обижены. И все с какими именами! У них на замене сидят пять нападающих, если посчитать, у нас – два, и думаешь, хоть бы никто травму не получил. Как будет завтра, не знаю, но сегодня мы выиграли, давайте радоваться», - сказал Максимов.

После 20-ти туров у «Ворсклы» в активе 17 очков и предпоследнее место в турнирной таблице.