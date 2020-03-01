Бондаренко дебютировал в Украинской Премьер-лиге за Шахтер

Хавбек Артем Бондаренко дебютировал в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену за донецкий «Шахтер».
19-летний полузащитник появился на поле вместо Алана Патрика сразу после перерыва.
В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» переиграла «Шахтер» (1:0). Единственный гол забил Руслан Степанюк.
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Источник — Sport.ua
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