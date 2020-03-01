Бондаренко дебютировал в Украинской Премьер-лиге за Шахтер

19-летний полузащитник вышел на замену вместо Алана Патрика

  • 01.03.2020 19:04
  • 2003 просмотра
  • 3 комментария
Бондаренко дебютировал в Украинской Премьер-лиге за Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Хавбек Артем Бондаренко дебютировал в Украинской Премьер-лиге, выйдя на замену за донецкий «Шахтер».

19-летний полузащитник появился на поле вместо Алана Патрика сразу после перерыва.

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги «Ворскла» переиграла «Шахтер» (1:0). Единственный гол забил Руслан Степанюк.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    DidOk
      DidOk, 01.03.2020 20:22
    +1
    💪👍👌🇺🇦🏐
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.03.2020 19:55
    +3
    Palych1, 01.03.2020 19:43
    Неплохо смотрится, перспективный паренек. Похоже замена Тарасу подросла
    Якому Тарасу?Стьопа опорнік,а Бондаренко більше на атаку заточений,для гри під нападником. Хоча сьогодні він зіграв непогано!!!
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 01.03.2020 19:43
    +2
    Неплохо смотрится, перспективный паренек. Похоже замена Тарасу подросла
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 01.03.2020 19:55
    +3
    Palych1, 01.03.2020 19:43
    Неплохо смотрится, перспективный паренек. Похоже замена Тарасу подросла
    Якому Тарасу?Стьопа опорнік,а Бондаренко більше на атаку заточений,для гри під нападником. Хоча сьогодні він зіграв непогано!!!
    Ссылка
    Palych1
    online
      Palych1, 01.03.2020 19:43
    +2
    Неплохо смотрится, перспективный паренек. Похоже замена Тарасу подросла
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 01.03.2020 20:22
    +1
    💪👍👌🇺🇦🏐
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