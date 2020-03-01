Тоттенхэм хочет подписать Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
В данный момент 30-летний футболист играет на правах аренды за «Рому».
Как сообщает английская пресса, «Тоттенхэм» собирается купить Смоллинга, если римляне не воспользуются правом приоритетного выкупа.
В этом сезоне Смоллинг провел 27 матчей за «Рому», забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Смоллинг не прочь остаться в «Роме».
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Источник — Sunday Express
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