Смоллинг не прочь остаться в Роме

30-летний английский центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг готов заключить полноценный контракт с итальянским клубом.
Смоллинг принадлежит «Манчестер Юнайтед» и с лета 2019-го года защищает цвета римского клуба на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Но Крису нравится в «Роме», и он готов перейти в этот клуб на полноценной основе.
В текущем сезоне Смоллинг провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.
Источник — Goal.com
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