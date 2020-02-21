Смоллинг не прочь остаться в Роме

30-летний английский центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг готов заключить полноценный контракт с итальянским клубом.

Смоллинг принадлежит «Манчестер Юнайтед» и с лета 2019-го года защищает цвета римского клуба на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Но Крису нравится в «Роме», и он готов перейти в этот клуб на полноценной основе.

В текущем сезоне Смоллинг провел за «Рому» 25 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €20 миллионов.