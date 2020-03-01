В матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» дома обыграл «Болонью» со счетом 2:0 и стал лидером Серии А.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лацио» — «Болонья» — 2:0
Голы: Альберто, 18, Корреа, 21
Лучшие моменты матча Лацио - Болонья
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Лацио).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.