Забыли о поражениях. Лацио продлил невероятную серию и стал лидером Серии A

Учитывая переносы матчей конкурентов из-за коронавируса, «Лацио» сегодня имел возможность выйти в лидеры и закрепиться на 1-й позиции в чемпионате Италии.

И это команде Симоне Индзаги удалось. Римляне обыграли «Болонью» 2:0, продлив серию без поражений в Серии A до 21-го матча. Последний раз в чемпионате команда проигрывала в сентябре.

«Лацио» лидирует, опережая «Ювентус» на 2 очка и «Интер» - на 8 пунктов.

Серия A. 26-й тур.

Лацио - Болонья 2:0

Голы: Луис Альберто, 18, Корреа, 21

Лацио: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Джони, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 61), Милинкович-Савич, Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84)