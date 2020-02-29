Забыли о поражениях. Лацио продлил невероятную серию и стал лидером Серии A

Орлы взлетели на вершину

  • 29.02.2020 17:58
  • 1634 просмотра
  • 1 комментарий
Забыли о поражениях. Лацио продлил невероятную серию и стал лидером Серии A
© twitter.com/OfficialSSLazio/

Учитывая переносы матчей конкурентов из-за коронавируса, «Лацио» сегодня имел возможность выйти в лидеры и закрепиться на 1-й позиции в чемпионате Италии.

И это команде Симоне Индзаги удалось. Римляне обыграли «Болонью» 2:0, продлив серию без поражений в Серии A до 21-го матча. Последний раз в чемпионате команда проигрывала в сентябре.

«Лацио» лидирует, опережая «Ювентус» на 2 очка и «Интер» - на 8 пунктов.

Серия A. 26-й тур.

Лацио - Болонья 2:0
Голы: Луис Альберто, 18, Корреа, 21

Лацио: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Джони, Лейва, Луис Альберто (Пароло, 61), Милинкович-Савич, Корреа (Катальди, 75), Иммобиле (Кайседо, 84)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
      © УАФ– М а ф і я! , 29.02.2020 18:01
    +2
    Симоне Индзаги - лучший итальянский тренер в мире на данный момент. И вообще один из лучших среди всех тренеров.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.02.2020 18:01
    +2
    Симоне Индзаги - лучший итальянский тренер в мире на данный момент. И вообще один из лучших среди всех тренеров.
    Ссылка
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