Зинедин ЗИДАН: «Мы отдадим все, что у нас есть в Эль Класико»

Главный тренер «Реала» о предстоящем матче с «Барселоной»

  • 01.03.2020 12:37
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  • 1 комментарий
Зинедин ЗИДАН: «Мы отдадим все, что у нас есть в Эль Класико»
© AS

Наставник «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от поединка 26-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

«Формула на Эль Класико – разум, сердце и единение. Все здесь чрезвычайно мотивированы. Это будет прекрасный футбольный матч, и у нас есть отличная возможность показать себя с лучшей стороны. Мы отдадим все, что у нас есть, чтобы выиграть его.

Все может случиться в игре против такого хорошего соперника, но важно то, как мы отреагируем, и нам придется играть так, как мы играли 78 минут против «Манчестер Сити». Для нас важна каждая игра. Есть три очка, чтобы играть, и мы знаем, что эта игра отличается от остальных. Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого матча останется 12 игр, и мы будем продолжать бороться», - сказал Зидан.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 1 марта в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(1 голос)

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Комментарии
    vovast
    online
      vovast, 01.03.2020 12:46
    0
    памперсы обдристанные?
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    vovast
    online
      vovast, 01.03.2020 12:46
    0
    памперсы обдристанные?
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