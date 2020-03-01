Сульшер рассказал, кто помог Фреду раскрыться в МЮ

Экс-хавбек «Шахтера» Фред, который летом 2018 года перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро, в нынешнем сезоне наконец-то начал оправдывать ожидания.

«Фред действительно принял вызов в этом сезоне. У него был непростой первый год здесь, но с тех пор, как я и мои помощники пришли в команду, мы дали понять Фреду, что верим в него».

«У него были некоторые проблемы с языком в прошлом сезоне. Честно говоря, я не ожидал, что это станет такой проблемой. Видимо, когда менеджером был Жозе Моуриньо, они общались на португальском и у них не возникало проблем».

«Но один из наших тренеров, Мартин Перт, который приехал из клуба МЛС «Ванкувер Уайткэпс», свободно говорит по-португальски. Поэтому Фреду стало легче общаться с нами всеми сейчас. Его английский стал лучше, он привыкает в местному футболу, где не дают три или четыре лишних касания. В АПЛ вы должны играть намного чаще в одно или максимум два касания. Мы убираем прошлые привычки у Фреда, потому что это замедляло темп его игры», - сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

Отметим, что в настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Фреда в 22 миллиона евро.

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