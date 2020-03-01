ВИДЕО. Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение Ливерпуля

В поединке 28-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сенсационно проиграл «Уотфорду» со счетом 0:3. Это поражение стало первым для мерсисайдцев в текущем чемпионате Англии.
Предлагаем вашему вниманию видео с послематчевой пресс-конференции, на которой наставник «красных» Юрген Клопп прокомментировал поражение.
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Источник — Sport.ua
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