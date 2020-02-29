В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Олимпик».
Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 14:00.
«Заря» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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