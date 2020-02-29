В воскресенье, 1-го марта, состоится матч двадцатого тура чемпионата Украины, в котором луганская «Заря» будет принимать донецкий «Олимпик».

Поединок пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», арбитр Сергей Бойко даст стартовый свисток в 14:00.

«Заря» – «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу в Запорожье можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Олимпик», за которой можно следить здесь.