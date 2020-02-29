Роман САНЖАР: «Судьи забрали у Карпат много очков. Нужен VAR»

«Карпаты» в матче УПЛ уступили «Колосу» 1:2, а наставник львовской команды Роман Санжар остался не слишком доволен работой арбитров, а также надеется на введение VAR на всех играх.

«Сегодня было два совершенно разных тайма. В первой половине встречи некоторые игроки выпали, поэтому первый тайм мы провалили. После перерыва игра мне понравилась, мы контролировали мяч, у нас были моменты, забили гол, но счет сравнять не смогли. В конце встречи имели перспективный штрафной, однако ключевой момент на мой взгляд - решение судьи, так как мяч попал в руку, здесь очень большой вопрос к рефери. Если это действительно было пенальти, а его не назначили, то жаль, потому что у нас немало очков забрали судьи».

«Это очень плохо, ведь у нас молодая команда, и мне очень не хочется, чтобы такие решения арбитров у наших ребят забирали желание и веру. В этом сезоне ошибок по отношению к «Карпатам» очень много. В первой половине встречи «Колос» создавал большее давление, забил хорошие мячи и достойно сыграл. Мы же нашли в себе силы и сыграли достойно, поэтому за вторую 45-минутку мне не стыдно, но судейское сомнительное решение повлияло на ход встречи».

«Ребята прогрессируют и растут, но, по моему мнению, напряжение в матчах будет только расти, вся борьба впереди. Каждое очко будет стоить много в конце чемпионата. Хочу поздравить «Колос» с победой, у них было много желания, это достойная и организованная команда».

«Однозначно, система VAR нам нужна. Главное, чтобы все было честно. Если у судьи есть возможность принять объективное решение, то это только плюс. Хорошо, что VAR появился в Украине, но хочется, чтобы система действовала на всех матчах».

«Давления нет, все понимают, в каком состоянии находится команда. Вопросов по самоотдаче нет вообще, вся борьба еще впереди. Мне нравятся «Карпаты», здесь много болельщиков, это мотивирует, в такой атмосфере работать приятно, команда и твои действия не безразличны людям», - считает Санжар.

Напомним, VAR в Украине используется только на двух матчах в туре.