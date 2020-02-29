В воскресенье, 1 марта, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 17:00.
«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч из Полтавы будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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